"L'austriaco era a corto di minuti dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori anche al ritorno in Champions al Metropolitano, ma ha comunque dato qualità con il colpo di tacco che ha armato il tiro di Lautaro deviato sul palo da Okoye. Su quel pallone è arrivato il tap in dell'ex centrocampista del Sassuolo che in pieno recupero ha firmato il 2-1. Le sostituzioni, dunque, ancora una volta decisive. Come già altre volte è successo in questa stagione. Quei cambi per i quali Simone spesso veniva criticato in passato".