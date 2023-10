Gds – Dimarco e la rottura con Lukaku: assente al matrimonio senza avvertire. E con Roc Nation…

""Ci sono rimasto male, gli ero stato vicino tutto l'anno". Le parole sono di Federico Dimarco, relative all'improvviso passo indietro di Romelu Lukaku e alla decisione estiva di non trasferirsi a titolo definitivo all'Inter. La loro amicizia tinta di nerazzurro è stata una di quelle speciali, un rapporto che non si limitava al campo del Giuseppe Meazza o a quelli di Appiano Gentile, ma che esondava piacevolmente anche nella vita privata di entrambi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al rapporto tra Dimarco e Lukaku, un'amicizia speciale con diversi punti in comune, sino alla rottura improvvisa e inaspettata.

"Come le stesse parole di Dimarco lasciano trasparire, il 25enne era tra i più felici del primo ritorno del belga, nel 2022. Nel corso della stagione il rapporto si è consolidato, tanti nuovi momenti sono stati condivise tra il campo - due trofei - e la vita privata, a suon di partite alla Playstation. Basta sfogliare l'album delle fotografie della seconda Inter di Simone Inzaghi per notare abbracci, sorrisi e pacche sulla spalla tra i due, comprese splendide spontanee esultanze di coppia. I due sono stati molto vicini in un anno certo non facile per Lukaku almeno fino a fine inverno: lo scetticismo della Curva Nord, l'infortunio, il Mondiale deludente in Qatar, i dubbi sulla scelta societaria di optare per il suo oneroso prestito invece del cartellino a parametro zero di Paulo Dybala", sottolinea la Rosea che spiega come il rapporto di amicizia sia poi sfociato nell'approdo di Dimarco in Roc Nation, fondata da Jay-Z e di cui anche Lukaku faceva parte.