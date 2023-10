Un retroscena rivelato da Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport per la Roma, in vista della sfida dei giallorossi contro l'Inter.

In attacco, assieme al grande ex Romelu Lukaku ci sarà Stephan El Shaarawy ed il retroscena è legato alla nuova coppia offensiva della Roma. Lukaku ha promesso un assist ad El Shaarawy per un suo gol a San Siro così da ricambiare l'assist dell'ex Milan per la rete di Big Rom in Europa League contro lo Slavia Praga.