Due giganti per l’Inter: “Fortress e Mubadala, finanziamento ibrido. E Suning resta in gioco”

Nelle scorse ore Il Sole 24 Ore ha lanciato la notizia secondo cui il gigante americano degli investimenti Fortress sarebbe interessato a entrare nell’Inter. Magari affiancato dall’altro colosso Mubadala, fondo d’investimenti sovrano.

Una soluzione che, secondo Tuttosport, attraverso un ‘finanziamento ibrido’ permetterebbe a Suning di restare al comando del club. Scrive il quotidiano:

“Tra i soggetti interessati al dossier (…) si sarebbe affacciato il gigante americano degli investimenti Fortress che, nell’operazione potrebbe essere affiancato dal fondo sovrano degli Emirati Mubadala che in passato aveva già acquistato il 10% della Ferrari per poi rivenderlo. I due partner potrebbero garantire per l’Inter una forma di finanziamento ibrida (strumenti finanziari di debito più azioni) e questo coinvolgerebbe in primis il 31% in mano al fondo LionRock Capital. Soluzione che permetterebbe a Nanchino di mantenere il controllo”.

(Fonte: Tuttosport)