Sole 24 Ore – Inter, c’è il gigante Fortress: ad affiancarlo c’è Al-Mubarak con Mubadala

Dopo la fine della trattativa tra BC Partners e Suning per la cessione del pacchetto di maggioranza dell’Inter, l’attuale proprietà nerazzurra è pronta a vagliare altre piste per cedere il club.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, per la società di Viale della Liberazione sarebbero pronti a scendere in campo il colosso americano degli investimenti Fortress, ma non solo. Il gigante statunitense, infatti, potrebbe essere affiancato dal fondo sovrano Mubadala, che fa capo ad Al Mubarak. Ecco le ultime:

“E, all’orizzonte, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore si potrebbe concretizzare una opzione alternativa: quello dell’ingresso in campo del gigante americano degli investimenti Fortress. Magari affiancato ad un altro gruppo finanziario: secondo le indiscrezioni potrebbe essere il fondo sovrano Mubadala“, si legge sul blog di Carlo Festa.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)