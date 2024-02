Se per Lautaro e Barella le trattativa per il prolungamento con l'Inter viaggiano spedite e non sembrano esserci intoppi, lo stesso non si può dire per Dumfries. L'esterno olandese, dopo essere stato titolare per la prima parte di stagione, ora si è visto scavalcare da Darmian. Dopo l'infortunio di dicembre sono cambiare le gerarchie sulla fascia destra e anche il suo futuro. Non sembrano esserci più i margini per una trattativa.