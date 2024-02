Un interessante retroscena di mercato su Denzel Dumfries. Lo ha svelato nelle scorse settimane Matteo Moretto in diretta su Kick: "A me hanno detto che il Bayern dopo Natale ha fatto una chiamata perlustrativa per informarsi sul prezzo: la cosa poi non è più andata avanti", le sue parole. In scadenza al 30 giugno 2025, Dumfries in estate può lasciare l’Inter.