"Il ragazzo innanzitutto gode della stima del suo allenatore e dello staff dell’Inter: l’olandese viene ritenuto un professionista esemplare, che si allena sempre al 100%, senza lamentarsi quando resta fuori e dando il massimo ogni volta che è chiamato in causa, che sia per tutta la durata di una partita o per i minuti finali di un match, vedi l’ultima gara contro la Lazio, con l’esterno entrato ad una mezz’oretta dal triplice fischio, capace di trovare di testa l’1-1. C’è poi - anche e soprattutto – l’aspetto atletico-sportivo: resta difficile trovare calciatori con le caratteristiche di Dumfries, in grado di “arare” la fascia, dominando i propri avversari in fase offensiva e limitandoli in quella difensiva. Se poi la componente economica deve riguardare soprattutto i ragionamenti societari, nel senso che Inzaghi non incassa nulla dalla cessione di questo o di quel calciatore, l’allenatore piacentino valuta però anche i possibili presupposti legati a qualsiasi nuovo arrivato. Nel gioco dell’Inter il ruolo dei quinti è assolutamente fondamentale. E non banale. Ergo, per assimilare certi movimenti e meccanismi serve un normale tempo di apprendistato", sottolinea Tuttosport, riportando appunto i motivi per i quali Inzaghi spera nella permanenza di Dumfries.