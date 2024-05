"Countdown agli sgoccioli. Al più tardi alla mezzanotte di oggi, il tempo di Steven Zhang e di Suning sarà scaduto. Ancora poche ore, insomma, per un ultimo disperato tentativo. Che, da ambienti vicini all’ancora presidente nerazzurro, viene dato comunque per possibile. Ma che, razionalmente, appare impossibile". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla questione societaria Inter. Zhang, tra l'altro, ieri non ha mandato nessun messaggio dalla cena istituzionale per lo scudetto, tenutasi al Castello Sforzesco. Nessuna comunicazione - che invece era attesa - che segnala come l'era Suning sia sempre più agli sgoccioli.

"Tutto da capire come Zhang jr. possa pensare di “salvarsi”. Quello con Pimco, infatti, appare un binario morto. La richiesta di una proroga ad Oaktree, invece, oltre a non esserci stata, come fatto sapere proprio dal fondo americano, non avrebbe nemmeno le basi o la sostanza per essere avanzata. E, per concludere, non sono mai arrivate conferme in merito ad un canale aperto last-minute con la Cina. Certo, come insegnano gli esperti in finanza, non è mai il caso di dare nulla per scontato. Tuttavia, davanti ad un quadro del genere, soltanto un ribaltone clamoroso potrebbe cambiare il destino di Zhang e di Suning" aggiunge poi il CorSport, ricordando poi i 7 trofei vinti (2 scudetti, 3 Supercoppe e 2 Coppe Italia) dal patron cinese in questi 8 anni di governo.