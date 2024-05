Il presidente dell'Inter non ha trovato il modo di liquidare il fondo americano che diventerà da oggi proprietario del club

L'Inter si prepara al cambio di proprietà. Oggi è l'ultimo giorno disponibile per Zhang per liquidare Oaktree e tenersi il club, scenario ormai praticamente impossibile. Dalle 17 Oaktree potrà escutere il pegno e diventare proprietario dell'Inter.

"Oggi, ore 17. È la dead line, la scadenza, il termine ultimo trascorso il quale l’Inter passerà nelle mani di Oaktree. Meglio ancora: il momento in cui potrà scattare ufficialmente la procedura di escussione del pegno. Dalle 17 in poi, ogni minuto a quel punto sarà buono per un comunicato con cui il fondo californiano renderà pubblico uno scenario ormai inevitabile", scrive La Gazzetta dello Sport.