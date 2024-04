"Uno striscione galeotto finito nelle mani sbagliate a macchiare la festa, proprio ciò che l’Inter non voleva. Sulla buccia di banana è scivolato Denzel Dumfries, che ha sollevato un fotomontaggio vergognoso al cielo di Milano, chissà se consapevolmente o senza rendersene conto fino in fondo. Nell’estasi della parata scudetto, alcuni tifosi lo hanno passato a Marko Arnautovic e da lì è arrivato all’esterno olandese: nell’immagine si vede lo stesso Denzel tenere al guinzaglio un cagnolino con la faccia di Theo Hernandez. Il riferimento è alle storie tese tra i due laterali che litigano ogni volta in cui si incrociano sulla fascia. Nell’ultimo derby, quello della stella vinta dall’Inter in casa del Diavolo, si sono rimessi le mani addosso come da tradizione e si sono beccati un doppio rosso. Per questo, ieri contro il Torino Denzel non era in campo causa squalifica, ma fuori ha comunque combinato la frittata. Aizzando la folla mentre alzava lo striscione, non ha certo fatto felici i suoi dirigenti, che avrebbero voluto una festa senza alcuna provocazione", scrive La Gazzetta dello Sport.