L’Inter mette il turbo olandese: Dumfries è pronto. Inzaghi lo vuole titolare col Real

L'esterno dell'Inter ha messo minuti nelle gambe com l'Olanda e tornerà in Italia pronto per dire la sua con la maglia nerazzurra

"La Serie A è un sogno che si avvera e Dumfries non vede l’ora di poter debuttare da titolare e portare finalmente il suo contributo all’Inter. Dopo i 6 minuti col Genoa, ora è pronto e in nazionale ha messo altra benzina nelle gambe. Denzel punta la Samp come prova generale in vista di una notte che per l’Inter potrebbe essere magica. Mercoledì 15 a San Siro arriva il Real Madrid e Inzaghi sembra orientato ad affidarsi alla sua esperienza internazionale per il battesimo in Champions. Un azzardo? Forse. Ma ad Appiano Gentile sono tutti convinti che con l’arrivo di Dumfries l’Inter del dopo Hakimi sia riuscita a prendere la migliore alternativa possibile nel ruolo. Certo, non è Achraf, ma anche lui sa viaggiare a marce altissime in campo aperto e in più garantisce una forza fisica impressionante", spiega il quotidiano.