Inter, occhio alla spia dell’energia: in Nazionale interisti brillano, poi sarà tour de force

Per la squadra nerazzurra tanti impegni alla ripresa del campionato: il tecnico Simone Inzaghi dovrà dosare le forze

Eva A. Provenzano

La pausa per le Nazionali e le conseguenze che potrebbe avere sulla prima parte del campionato. I giocatori dell'Inter stanno facendo bene in giro per il mondo Sono 14 in tutto. Ma se c'è soddisfazione per il loro rendimento lontano dalle mura della Pinetina, c'è anche preoccupazione per i prossimi impegni della squadra nerazzurra.

Dopo la sosta arriveranno 7 gare in 21 giorni tra Serie A e CL: Sampdoria (12/9); Real (15/9); Bologna (18/9); Fiorentina (21/9); Atalanta (25/9); Shakthar (28/9); Sassuolo (2/10). "Gli assi di Inzaghi rubano la scena tra Europa e Sudamerica con gol, assist e prestazioni da incorniciare, ma il tutto sta avvenendo senza respiro per la maggior parte di loro. Il timore è che la benzina possa iniziare a scarseggiare proprio quando ci sarà bisogno di schiacciare il piede sull’acceleratore", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Calhanoglu ha fornito un assist decisivo nella gara contro Gibilterra. Brozovic ha segnato contro la Slovacchia di Skriniar. Prima di loro, nel primo turno delle Nazionali, erano andati in gol i tre attaccanti nerazzurri, Dzeko, poi Lautaro e Correa. Hanno fatto bene Perisic, Vidal, Vecino, De Vrij e Barella. Tra stasera e giovedì gli altri impegni della Nazionale e tanto lavoro ancora da fare per i nerazzurri sulla strada verso la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Turn over necessario

Brozovic, Skriniar e de Vrij hanno giocato già 180 minuti e non dovrebbero riposare nell'ultima gara di questa pausa. Giovedì 9 settembre in Sudamerica giocheranno Lautaro, Vidal e Vecino sicuro tra i titolari. E sarà sicuramente Barella a giocare in mezzo al campo stasera e forse anche l'ultimo dei tre impegni dell'Italia. Insomma, i calciatori nerazzurri forniti alle Nazionali arriveranno ad Appiano Gentile con il pienone di minuti nelle gambe. La squadra sarà spremuta in vista degli impegni con l'Inter. Un calendario folto che deve essere affrontato al meglio. Per questo il turn over sarà d'obbligo.

"Sarà una seconda metà di settembre senza respiro. A stagione appena iniziata, per Inzaghiè già tempo di dosare le risorse e lavorare di fantasia mescolando le carte a disposizione", conclude la rosea.