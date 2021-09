Inter, Dumfries scalpita. Inzaghi osserva e prepara la missione inserimento

L'allenatore nerazzurro è pronto a dare la sua occasione al giocatore olandese. Finora Darmian è stato bravo a dimostrare grande affidabilità

Eva A. Provenzano

È arrivato per sostituire Hakimi sulla fascia destra e per sua stessa ammissione pensava di giocare qualche minuto in più da quando è arrivato all'Inter. Ma Inzaghi ha lavorato per tutta la preseason con Darmian e l'italiano gli ha dato in cambio tanta affidabilità. Per questo il processo di inserimento nella squadra nerazzurra ha subito un po' di rallentamento. La prossima mossa del tecnico nerazzurro sarà proprio quella di inserirlo nella squadra dopo avergli concesso solo 10 minuti nella gara contro il Genoa.

Il motivo è legato alle sue condizioni fisiche. Ha giocato all'Europeo e poi è rimasto fermo ai box per il covid. Non si è allenato per un periodo con il PSV perché ha sempre detto di voler lasciare il club olandese. E poi è arrivato a Milano, il 14 agosto. Non ha svolto una vera e propria preparazione. Tanto che Inzaghi riteneva che Van Gaalnon lo avrebbe convocato in questa tornata per le Nazionali. Invece la chiamata dell'Olanda è arrivata eccome. Il ct ha spiegato che Dumfries è un ragazzo che può entrare in forma in fretta e siccome con la maglia della Nazionale ha fatto molto bene ha pensato fosse giusto convocarlo per le gare di qualificazione al Mondiale del Qatar 2022. Questa sera potrebbe giocare da titolare nella gara contro il Montenegro. Il suo tecnico lo considera pronto. E se giocherà Inzaghi potrà osservarlo all'opera per capire come integrarlo al meglio nel suo progetto. Magari giocare in Nazionale gli permetterà di accumulare minuti utili in vista del ritorno ad Appiano Gentile.

"La crescita di Dumfries è fondamentale nell’ottica dell’eredità di Hakimi. Darmian è un ottimo jolly, uno di quei gregari sempre pronti che ha raccolto tanti elogi da Conte nella passata stagione ma l’olandese sembra avere il profilo ideale per provare a non far rimpiangere il marocchino. Ha segnato in 153 gare nel campionato olandese 17 gol e fatto 26 assist. All'Inter sono convinti che abbia qualità tecniche e fisiche adatte", si legge su TuttoSport.

Magari Inzaghi darà seguito al piano inserimento già a partire dalle tre gare che attendono l'Inter post Nazionali. Prima la Samp, poi il Real, ma anche Bologna, Fiorentina, Atalanta. In quelle partite il tecnico potrà provare il giocatore anche lui come Hakimi più votato all'attacco che alla difesa. Ma Conte aveva sterzato il calciatore marocchino e altrettanto dovrà fare Inzaghi con Denzel, aiutandolo a trovare certezze in fase difensiva. Le certezze che servono all'Inter per avere equilibrio. Dumfries è arrivato a Milano per essere un'arma importante, è stato preferito a Nandez e Bellerin. Ad Inzaghi il compito di fargli ritagliare uno spazio importante nella sua squadra.

