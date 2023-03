Durante svela: “Alvarez fu vicinissimo all’Inter: ecco perché non è arrivato”

Le parole dell'intermediario: "Per me Alvarez è meglio di Lautaro Martinez, tant'è che al Mondiale ha giocato lui"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Sabatino Durante , intermediario ed esperto di calcio internazionale, ha raccontato questo retroscena riguardante l'attaccante del Manchester City Julian Alvarez : "Vi svelo che poteva arrivare all'Inter: è successo proprio prima che approdasse al Manchester City, ma alla fine non se n'è fatto nulla. C'erano le condizioni per fare l'operazione, tuttavia la dirigenza ha preferito puntare sul ritorno di Romelu Lukaku .

Per me Alvarez è meglio di Lautaro Martinez, tant'è che al Mondiale ha giocato lui: insomma, lo avrei preso, magari vendendo Lautaro a fine stagione per incassare una cifra considerevole. Bisognerebbe avere il coraggio di fare come il Napoli con Kvara, Osimhen o Kim. E' sempre il campo a decidere, dare verdetti prima è sempre complicato. Le pagelle le lasciamo dare al pubblico, però c'è chi ha operato con più lungimiranza di altri".