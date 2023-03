SM – Inter, rivoluzione attacco: Lukaku non sarà riscattato, via Correa. Scelto il primo colpo

La prossima estate di mercato sarà molto calda in casa Inter. Soprattutto in attacco, dove potrebbe avere luogo una mezza rivoluzione

La prossima estate di mercato sarà molto calda in casa Inter. Soprattutto in attacco, dove potrebbe avere luogo una mezza rivoluzione. A cominciare da Romelu Lukaku che, secondo Sport Mediaset, difficilmente resterà in nerazzurro. Secondo l'emittente, infatti, con ogni probabilità alla fine l'Inter non riscatterà il belga che, dopo una stagione con molte più ombre che luci, tornerà così al Chelsea.