Sky – Emerson all’Inter si può chiudere, contatti già avviati. E dalla società nerazzurra…

Emerson Palmieri è la prima scelta di Antonio Conte per la fascia sinistra. E non da oggi, come svelato mesi fa da Fcinter1908 (leggi qui). L’ex laterale della Roma, oggi al Chelsea, è stato allenato da Conte, che lo vorrebbe all’Inter per completare la rivoluzione sugli esterni, iniziata con l’arrivo di Achraf Hakimi.

“Proprio con il club inglese l’Inter ha già avviato i contatti in maniera positiva”, evidenzia Gianluca Di Marzio.

Ma dalla società di Viale Liberazione cosa filtra? “I nerazzurri sperano di chiudere l’operazione, sono fiduciosi. C’è ottimismo in tal senso. Conte riabbraccerebbe un giocatore che a Londra ha saputo valorizzare e al tempo stesso l’Inter sistemerebbe anche la corsia di sinistra“, sottolinea ancora Di Marzio.