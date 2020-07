Inter, Emerson Palmieri alla portata: ecco la proposta nerazzurra. La prima alternativa…

Arrivano novità importanti sul mercato nerazzurro dalla Gazzetta dello Sport di oggi. L’Inter, dopo aver acquistato Hakimi, ha intenzione anche di sistemare la fascia sinistra. Ausilio e Marotta hanno messo nel mirino Emerson Palmieri del Chelsea, come raccontato nei mesi scorsi da Fcinter1908.it. Spiega la rosea: “In questa direzione va registrata una novità per quanto riguarda Emerson Palmieri. L’Inter ha fatto il primo passo verso il mancino italo-brasiliano del Chelsea. Nei giorni scorsi il club nerazzurro si è informato con il club inglese, in occasione dei colloqui per il prolungamento del prestito di Moses (in dubbio per domenica causa affaticamento) fino ad agosto. L’Inter ha capito che l’operazione è alla portata. Il Chelsea spinge per una soluzione definitiva, i nerazzurri non escludono la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, per una valutazione complessiva comunque inferiore ai 30 milioni di euro. Sul giocatore c’è la concorrenza della Juventus. Emerson spinge per rientrare in Italia e le sue intenzioni vanno d’accordo con quelle di Conte, che fece di tutto per averlo a Londra quando allenava in Premier. A volte ritornano. In quel Chelsea la coppia di esterni era formata da Palmieri e da Alonso. Proprio lo spagnolo è l’alternativa numero uno. Dalla lista non c’è Gosens dell’Atalanta. Il tedesco, come pure Alaba, non rientrano nei piani di Marotta e Ausilio”.