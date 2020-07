Inter, ennesimo assist di Sanchez stavolta fuori dal campo. United alle strette?

Alexis Sanchez si sta specializzando negli assist. Il cileno, oltre a farli in campo, è andato in aiuto della società anche fuori dal campo. Come? El Nino Maravilla ha accettato di spalmare il suo ingaggio monstre nelle prossime stagioni, per facilitare il riscatto da parte dell’Inter.

Ora, i nerazzurri si possono presentare al tavolo delle trattative con il Manchester United forti dell’accordo con il giocatore.

Il club di Zhang è disposto a rilevare il cartellino, spiega la Gazzetta dello Sport, “ma non vuole pagarlo, facendo leva sul risparmio in termini di ingaggio che i Red Devils avrebbero nelle prossime due stagioni. Qui c’è distanza, però. Perché il Manchester è sceso dai 20 milioni di richiesta iniziale, ma solo fino a quota 15. E sarà difficile possa scendere ulteriormente, anche perché l’attaccante è iscritto a bilancio con i Red Devils proprio per una cifra intorno ai 15 milioni”.