L’equipe – Skriniar, nel suo entourage c’è chi teme stop fino a fine stagione. Il PSG…

In Francia si chiedono se Milan Skriniar tornerà o meno a giocare con la maglia dell'Inter in questo finale di stagione dati i problemi alla schiena. Il suo problema lo ha portato a richiedere anche un parere di esperti in collaborazione con lo staff medico dell'Inter, come lui stesso ha raccontato oggi su Instagram. Lo ha fatto per smentire le voci che parlavano di consulti con i medici di fiducia del Paris Saint-Germain, quello che - come è ormai risaputo - sarà il suo prossimo club.

"Riuscirà a tornare a giocare con la maglia nerazzurra prima della fine della stagione?", scrive il quotidiano sportivo francese. "Se lo chiede lui ma anche il PSG che dal primo luglio dovrebbe accoglierlo nella sua rosa. Ovviamente il club parigino - assicura il giornale francese - sta seguendo da vicino il caso. Se Skriniar sta ascoltando lo staff medico della squadra italiana, la cura consigliata non sembra trovare tutti d'accordo in Francia. Nell'entourage del calciatore c'è chi teme che non sia addirittura in condizioni di tornare a giocare per questa stagione. Con il club parigino ha già definito stipendio e durata del contratto. Questi problemi potrebbero mettere i discussione il suo futuro a Parigi? A prima vista, improbabile. Le visite mediche verrebbero richiamate in causa se ci fossero controindicazioni assolute, problemi cardiaci, neurologici o ragioni ematiche, non per problemi muscolari. Se avesse firmato con il PSG a gennaio, come il club parigino voleva, non sarebbe stato nelle condizioni di giocare ancora. E il centrale difensivo non sarebbe stato certo il rinforzo voluto dallo staff tecnico".