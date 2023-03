FCIN1908 / Inter, in tre corrono spediti verso il recupero. Su Barella e Skriniar…

Per quanto riguarda Nicolò Barella sarà necessario attendere eventuali comunicati/decisioni da parte della Nazionale di Mancini. Al momento il centrocampista non è atteso ad Appiano Gentile. Milan Skriniar ha invece deciso di comunicare di persona la sua attuale situazione medica. Secondo quanto appreso da FCINTER1908, non è inusuale che un giocatore chieda di fare una visita per avere un ulteriore parere sulla sua problematica. Il giocatore slovacco dovrebbe aver comunque informato la società nerazzurra delle sue intenzioni prima di farsi accompagnare da una persona del Psg per la visita medica eseguita in Francia.