Di Marzio: “Eriksen? C’è chi l’ha chiesto in prestito a fine mercato. Tonali? L’Inter ha…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Christian Eriksen, sempre sotto i riflettori da quando è in nerazzurro: “”Ci sono squadre che l’hanno chiesto in prestito negli ultimi giorni di mercato, ma né l’Inter né il giocatore volevano andare con questa formula. A gennaio? Vedremo come si svilupperà il mercato e se ci saranno disponibilità economiche o meno: io credo di no. Bisognerà vedere da qui a gennaio quale sarà il suo impiego: se da qui a gennaio Eriksen non entrerà nella testa di Conte, bisognerà capire se il prestito può essere una soluzione per rivalorizzarlo. Altrimenti finirà la stagione all’Inter e si vedrà con calma a fine stagione.

Il mercato dell’Inter? E’ stata una condivisione tra Conte e società di un momento economicamente difficile per tutti e di un mercato da fare a costo zero. Hakimi è arrivato prima del Covid: avendo speso quella cartuccia, e che cartuccia, le altre operazioni sono state fatte a costo zero. Conte ha assolutamente condiviso, ha capito che la società avesse difficoltà: ma sono arrivati giocatori di esperienza che lui voleva, come Vidal. Poi sono tornati Nainggolan e Perisic, sono due giocatori che hanno tutto per essere decisivi in partite importanti. Sono due acquisti. Tonali? L’Inter l’avrebbe preso, poi ha visto che non c’era più la possibilità di fare quel tipo di investimento e ha lasciato perdere”.