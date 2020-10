Eriksen: “Contento in nazionale, qui mi fanno giocare. Non gioco più come al Tottenham ma…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Danimarca sull’Inghilterra in Nations League, Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato così del suo momento e della gioia di tornare in nazionale: “Ovunque ho giocato, anche al Tottenham, è sempre stato un piacere tornare in nazionale, anche adesso. Come tutti sanno, tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in nazionale, non importa in quale club io giochi. Sono felice di tornare ogni volta in nazionale n.d.r. perché qui mi fanno giocare e sono contento“.

A Kanal 5, poi, il danese ha commentato così la vittoria sull’Inghilterra e le 100 presenze in nazionale: “È speciale giocare 100 partite con la nazionale e poi battere l’Inghilterra. Non succedeva da 36-37 anni, quindi è speciale essere qui. È difficile dire se la vittoria sia meritata o meno dopo che hanno espulso un uomo, ma nel secondo tempo loro non hanno fatto cinque passaggi di fila a terra. La palla era sempre in aria, erano pericolosi nelle palle alte: ma per il resto è stata 50/50″.