Eriksen, ora inizia la scalata al cuore dell’Inter. Si riparte da zero, ecco cosa si aspetta Conte

Conte aspetta il ritorno in campo di Sensi, a lungo out primo dello stop forzato per via di un infortunio e pronto a rimettere qualità nel centrocampo dell’Inter. Ma l’intento di Conte è quello di rendere la manovra ancora più fluida ed ecco che dovrà accelerare un altro giocatore nerazzurro, arrivato a gennaio con grandi propositi.

“Mentre aspettava il ritorno di Sensi, il club ha aggiunto qualità certificata, quella di Christian Eriksen: il mondo che girava veloce intorno a lui a inizio 2020 si è fermato di colpo proprio mentre stava iniziando a prendere le misure alla nuova dimensione. La fretta, i ritmi convulsi sono archiviati, per ora si ragiona in altro modo. Da questa settimana incomincia la sua scalata: al “cuore” di Conte, al “cuore” dell’Inter. In fondo si riparte quasi tutti da zero: è il momento di imporsi. Conte si aspetta gli occhi giusti, sin dal primo sguardo”, spiega La Gazzetta dello Sport.