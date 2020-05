L’Inter riparte, Conte scuote la LuLa: due richieste del tecnico. Brozo in regia, mirino su Sensi

Dopo aver cercato di mantenere la forma con allenamenti individuali da casa, sempre seguiti da Conte e dallo staff dell’Inter, i giocatori nerazzurri sono pronti a riprendere ad Appiano Gentile. La squadra è attesa alla Pinetina nella giornata di domani, massimo giovedì, per iniziare gli allenamenti individuali.

“A guidare il gruppo, che non sarà ancora gruppo, sarà ancora Romelu Lukaku: il belga lo fa da quando è arrivato a Milano, per indole propria e per una sorta di investitura dell’allenatore. Se si gioca, quando si gioca, Conte gli chiederà una cosa sola: continuare a essere il Lukaku dei primi sei mesi interisti. Stesso discorso potrebbe valere per Lautaro, se non fosse che in queste settimane si è parlato molto d’altro. Di Messi, di Barcellona, di clausole e ingaggi: non sarà questo il momento per fare discorsi sul futuro. Al Toro verrà chiesto di dimenticare tutto, di tornare al campo, alla LuLa. Per l’argentino c’è una stagione dell’esplosione da completare e il finale deve essere degno di tante attenzioni. Il mercato si può rinviare, o delegare agli agenti: Lautaro in questi anni non si è fermato mai. Ora avrà fame arretrata”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

“Quei due sono le armi finali, ma dietro ci vuole una struttura che li sorregga, non tanto con la corsa (quella va recuperata), ma con il gioco e i suoi tempi. E questo è un compito che nell’Inter presente passa inevitabilmente per i piedi di Marcelo Brozovic. Il croato dopo una quarantena da papà a tempo pieno deve riprendere il suo posto al centro della “sala macchine” interista. Ci sarà bisogno anche di ogni risorsa, comprese quelle perse per strada. Stefano Sensi sarà sotto osservazione speciale per tutta la fase della ripresa: da una parte serve un programma per preservarne i muscoli, dall’altra la sosta prolungata lo ha finalmente rimesso in pari ai compagni: prima, dall’infortunio di ottobre, è stata tutta una faticosa rincorsa, con ricadute”, aggiunge il quotidiano.