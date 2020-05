Inter, tre armi per la volata. Conte dovrà valorizzare Eriksen. E spera in due elementi

L’Inter ha qualche punto in classifica da recuperare su Juventus e Lazio. E deve anche giocare una partita in più rispetto ai due club rivali. Se si dovesse ricominciare i nerazzurri dovranno recuperare anche la gara con la Sampdoria. Non ci potranno essere passi falsi e bisognerà aspettare, semmai, che a farli siano gli altri. Antonio Conte spera come tutti di tornare in campo, se ci saranno le condizioni di sicurezza per farlo. Su chi potrà contare lo sa bene, ma sa anche da chi potrà aspettarsi di più. La Gazzetta dello Sport sottolinea in un suo articolo questo aspetto. Parla di tre giocatori da cui il mister potrà ricavare una marcia in più rispetto ai giorni precedenti rispetto allo stop.

TRE PEDINE – Prima dello stop c’erano state le sconfitte con la Lazio e la Juve a complicare tutto. Eriksen non era ancora riuscito a trovare il suo posto nel mondo nerazzurro. Lautaro, dopo mesi in cui si era preso l’Inter con i suoi gol, sembrava un attimo appannato. Sensi non era ancora rientrato. Dopo un inizio brillante era finito nel vortice degli infortuni. Dai quali però ora è uscito e dovrà farsi trovare pronto per riprendersi il suo posto in mezzo al campo, insieme a Barella: entrambi saranno riscattati a fine stagione. Anche da Lautaro ci si aspetta che torni a brillare come nella prima parte della stagione.

Domani si ripartirà ad Appiano Gentile, almeno con le sedute individuali. Conte dovrà aspettare il 18 maggio almeno per ricominciare a lavorare con i suoi giocatori in gruppo. Intanto in questi mesi ha lavorato da casa studiando le partite più importanti, ha analizzato i numeri e alla ripresa dovrà poter contare sulla massima resa di tutti.