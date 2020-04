Sky – Europa League, ecco le possibili date di Inter-Getafe: e la finale di Danzica…

In attesa di tornare in campo, la UEFA studia le possibili date per portare a termine le coppe europee una volta terminati i campionati nazionali. Una situazione che vede coinvolta anche l’Inter, che sarà impegnata negli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’andata degli ottavi di finale, in programma a San Siro, potrebbe giocarsi il 2 o il 3 agosto, mentre il ritorno in Spagna il 6 agosto.

In caso di quarti di finale, l’andata si giocherebbe, salvo variazioni, il 10 agosto, il ritorno il 13. Il tour de force continua con le semifinali: 17 agosto l’andata, 20 agosto il ritorno. E per chiudere la finale di Danzica, dove sperano di esserci i nerazzurri, programmata ora per il 27 di agosto.

Per quanto riguarda la Champions League, invece, i quarti di finale sono attualmente previsto l’11-12 agosto e il 14-15 agosto; semifinali il 18-19 agosto e il 21-22 agosto. Per chiudere, si pensa di giocare la finale a Istanbul il 29 agosto.

(Fonte: Sky Sport)