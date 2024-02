Giovanni Fabbian, centrocampista dell'Inter in prestito al Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Sono molto contento per il gol, soprattutto per la vittoria perché mancava da un po'. Non è stato un gol semplice, a me piace inserirmi negli spazi: sono stato bravo a scegliere il tempo, poi i miei compagni hanno messo una gran palla.