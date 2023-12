Gran Galà del Calcio, miglior giovane della Serie B a Giovanni Fabbian

L'ex calciatore dell'Inter, ceduto in estate al Bologna, premiato per la sua stagione in prestito alla Reggina

C'è anche Giovanni Fabbian tra i premiati della scorsa stagione per l'Associazione Italiana Calciatori. Il giocatore, che un anno fa giocava in prestito alla Reggina dall'Inter, è stato premiato come miglior giovane della Serie B della stagione 2022-2023.