Tra i giocatori di proprietà dell'Inter che si stanno mettendo maggiormente in mostra in questa stagione c'è sicuramente Giovanni Fabbian . Il centrocampista è uno dei titolarissimi del super Bologna di Thiago Motta. E ora l'Inter riflette sul suo futuro.

"L’Inter sul giocatore ha un diritto di riacquisto fissato a 12 milioni che ha valore nel 2025. Ma è una carta che può essere usata con il club rossoblù nell’ambito dell’affare per Zirkzee. Di fatto, il Bologna ha garantita una cifra tra un anno. Ma Fabbian piace a tanti e piace già adesso. Per esempio, sul centrocampista ha messo gli occhi la Roma: nessuna iniziativa presa, per carità, ma un certo interesse del club giallorosso è arrivato anche alle orecchie dell’Inter. Cosa significa questo? Che i nerazzurri e il Bologna potrebbero trovare un accordo per eliminare il riacquisto del 2025", riporta La Gazzetta dello Sport.