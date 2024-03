L'aggiornamento dall'infermeria alla ripresa dei lavori: nel mirino solo per alcuni il rientro in gruppo in vista di Inter-Empoli

Sono ripresi oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile. L'Inter, reduce dal pareggio col Napoli, ha osservato tre giorni di riposo, approfittando della sosta per le nazionali che toglierà a Inzaghi diversi calciatori fino a metà settimana prossima. Già detto di Francesco Acerbi , che ha sostenuto la seduta in gruppo con i pochi rimasti a disposizione, resta da aprire il capitolo legato all'infermeria.

Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, Carlos Augusto e Sensi hanno continuato a lavorare in gruppo, ma sono ormai pronti al reintegro. Probabile che tornino a disposizione di Simone Inzaghi tra sabato e lunedì. Nel mirino, ovviamente, per entrambi c'è una convocazione in vista per Inter-Empoli di lunedì 1 aprile. Personalizzato oggi anche per Juan Cuadrado, pronto a mettersi alle spalle i tormenti legati alla tendinite che lo ha costretto all'intervento: tra una decina di giorni il colombiano potrà finalmente allenarsi col resto dei compagni.