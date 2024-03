L'aggiornamento alla ripresa degli allenamenti per chi non è volato via da Appiano Gentile in questi giorni: c'è attesa per quanto avverrà domani sul fronte Acerbi

Daniele Vitiello Redattore/inviato 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 17:22)

Allenamento appena terminato per pochi presenti ad Appiano Gentile. Francesco Acerbi ha sostenuto la seduta di oggi regolarmente con i compagni, come raccolto da Fcinter1908.it in questi minuti. Il difensore dell'Inter è in attesa di essere ascoltato dalla Procura Federale: l'appuntamento è confermato in videoconferenza dal ritiro nerazzurro, presumibilmente al mattino.