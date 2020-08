FCIN1908 / Inter, Conte-day: Marotta e Ausilio sono in sede. E c’è anche…

Giornata clou in casa Inter. Antonio Conte vedrà nella giornata di oggi Steven Zhang per decidere se continuare o meno la sua avventura in nerazzurro. Fcinter1908 sta seguendo le evoluzioni della vicenda da vicino. In questo momento, Piero Ausilio e Beppe Marotta, che non dovrebbero partecipare al primo incontro, si trovano nella sede nerazzurra, come confermato dall’inviato di Fcinter1908.

C’è anche l’auto di Steven Zhang ma non ci sono ancora certezze sulla presenza del presidente nerazzurro in sede.