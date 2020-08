CorSera – Zhang non darà a Conte né la testa di Ausilio né quella di Marotta. Quel che farà…

Giornata decisiva in casa Inter. In programma, infatti, c’è il vertice tra Antonio Conte e Steven Zhang, per decidere finalmente le sorti dell’allenatore e della panchina nerazzurra.

Al ritorno dalla Germania, racconta il Corriere della Sera, “Conte si è preso una pausa. Ha analizzato a fondo la situazione, ha atteso l’incontro con Zhang che da parte sua ha lasciato aperta la porta nerazzurra. Gli innegabili problemi tra l’allenatore e la dirigenza potrebbero non scrivere la parola fine al rapporto con l’Inter. La proprietà gli riconosce di aver valorizzato la rosa e riconsegnato un ruolo di primo piano al club. Non può né vuole però mettere alla porta l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio. Conte non è uno sprovveduto, dice sì quel che sente e pensa, ma conosce il calcio, sa di non dover chiedere teste: racconterà i fatti, Zhang deciderà“.