FCIN1908 / Inter Primavera, dopo Zuberek e Zefi altri 3 calciatori in uscita

Prosegue l'opera di sfoltimento della rosa dell'Inter Primavera: dopo Zuberek, ceduto in prestito alla Ternana, e Zefi, di fatto un nuovo giocatore della Roma (si attende solamente l'ufficialità), secondo quanto appurato da Fcinter1908 ci sono altri tre giocatori in uscita. Il primo è Gabriele Vedovati: l'attaccante classe 2005, 13 presenze e un gol in questa prima parte di stagione (in Youth League contro il Salisburgo), si trasferisce a titolo definitivo al Sassuolo. Operazione già chiusa.