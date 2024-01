Inter, UFFICIALE: Zuberek giocherà in Serie B, ceduto in prestito alla Ternana

Nuova uscita per l'Inter: il club nerazzurro, come anticipato nella giornata di ieri da Fcinter1908, ha definito il passaggio di Jan Zuberek alla Ternana. L'attaccante polacco, classe 2004, lascia la Primavera interista in prestito fino al termine della stagione, e potrà ora confrontarsi per la prima volta con il calcio dei "grandi", partendo dalla Serie B.