Inter, ecco perché l’addio di Zefi: “Il club nella quotidianità ha riscontrato che…”

Dopo due anni e mezzo di tentativi interisti di far imboccare la strada giusta, le parti si sono arenate sul rinnovo - al ribasso - del contratto in scadenza

E' notizia di ieri l'addio di Kevin Zefi all'Inter: il classe 2005, in scadenza, lascerà i nerazzurri in direzione Roma. E i tifosi si sono chiesti in massa come mai questa scelta, visto che il ragazzo veniva considerato uno dei talenti più brillanti a livello giovanile. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Il nodo della questione, oltre a qualche infortunio, è stato il suo comportamento, non sempre in linea con le richieste della società.