Inter, verso Firenze: torna Dumfries e cosa filtra su Bastoni. Piano Juve per Barella

Si avvicina la delicata trasferta di Firenze per l'Inter di Simone Inzaghi. Due le assenze sicure: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, entrambi out per squalifica. Per il resto l'intera rosa è a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Cuadrado. Ecco le indicazioni che arrivano dal campo di Appiano Gentile, riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Inter, le novità dal campo

"L’ospite di Appiano aveva occhi luccicanti, brillava nella foto in bella mostra: attorno a lei i giocatori e l’allenatori che l’hanno sbaciucchiata e portata via dall’Arabia. Ieri c’era pure la Supercoppa vinta a Raid nel centro sportivo, dove l’Inter sta preparando un ritorno in campionato tutt’altro che morbido, domenica al Franchi. A differenza della seduta del martedì, la prima dopo il rientro, ieri nel gruppo di Inzaghi c’erano sia Alessandro Bastoni che Denzel Dumfries: il primo aveva inizialmente ripreso a parte alla Pinetina per recuperare dall’affaticamento muscolare sofferto prima della finale con il Napoli, il secondo aveva saltato un allenamento grazie a un permesso strappato per “motivi” personali. Adesso che sono entrambi agli ordini del tecnico, saranno convocati per Firenze. Soprattutto per Bastoni, però, c’è ancora una certa prudenza: al momento sono maggiori le probabilità di vederlo in panchina.