Inter, la spunta Fortress? CorSera: “Accordo vicino con Suning: cifre e dettagli”

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la trattativa tra il fondo americano Fortress e Suning procede bene

Se il campo rappresenta la priorità, e l'impegno con il Torino non deve essere sottovalutato, in casa Inter un altro tema che tiene banco è il futuro societario. Il Corriere della Sera, in edicola oggi, riporta aggiornamenti molto importanti.