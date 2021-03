Inter, 800 mln subito da Bc. “Ma Zhang temporeggia e scollina con questa opzione”

Il punto sulla trattativa per la cessione delle quote dell'Inter: il presidente Zhang spera nell'opzione prestito con Fortress

Si avvicinano le scadenze Uefa di marzo per l'Inter, che continua la ricerca di un partner per poter immettere liquidità immediata nelle casse della società. E, secondo Tuttosport, il presidente Steven Zhang ha una chiara speranza: "Suning ha già un compratore pronto: il fondo londinese BC Partners che ha messo sul piatto 800 milioni di euro. Ma Steven Zhang, pur di fronte a una crisi di liquidità seria, può permettersi di temporeggiare nella speranza di scollinare questa fase complicata tramite un prestito-ponte. Anche in questo caso l’opzione c’è, rappresentata da Fortress. La mareggiata è forte, ma l’imbarcazione nerazzurra può comunque sfrecciare veloce".