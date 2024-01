Resa Rocchi: “Inter-Verona, abbiamo sbagliato”. Fabbri-Nasca, carriera a rischio

«Abbiamo sbagliato, a Milano doveva decidere l’arbitro in campo (Fabbri), il che avrebbe facilitato il compito del VAR (Nasca) che pure, in una situazione come questa, non poteva non intervenire. Dobbiamo capire il mancato intervento, forse Nasca ha valutato l’intervento di Bastoni come un body-check, invece va intenzionalmente sull’avversario». La linea, già nota alle società attraverso le spiegazioni date dal coordinatore Pinzani (era a San Siro sabato, ha spiegato subito ai dirigenti del Verona e all’ad Marotta cosa era successo), è stata concordata e affidata a Gervasoni, l’uomo delle urla a Lissone, che ieri s’è immolato a Open VAR su DAZN. Una stagione poco brillante per la squadra di Rocchi, lui confuso probabilmente anche dalle vicende politiche (manca meno di un amen alle elezioni dell’AIA, prodromiche a quelle federali) che lo vorrebbero direttore tecnico dei direttori di gara, come abbiamo anticipato in tempi non sospetti: capo dell’Assoarbitri, con possibilità di mettere mano alle scelte tecniche arbitrali (come accade in tempi di “commissariamento”, altra parola che aleggia sempre più spesso nelle segrete stanze di via Campania).

[...] Le cause sono altre e risiedono nei meandri delle interpretazioni che vengono date. Com’è possibile che in Verona-Lazio la spinta a due mani di Casale su Duda poco prima del gol venga punita con l’arbitro (Ayroldi) chiamato al monitor dal VAR (Paterna), decisione giusta, e quella di Bisseck ai danni di Strootman in Genoa-Inter, che ha preceduto la rete di Arnautovic, venga ignorata sia da Doveri che da Irrati (e ieri Gervasoni ha ammesso che è stato un errore). Già che ci siamo, com’è possibile che dopo un errore del genere, Irrati venga riproposto tempo una settimana ancora al monitor? La meritocrazia è spesso sinonimo di crescita, di formazione, per chi la subisce ma anche per gli altri. Così, che segnale si dà?

Ancora: come è possibile che il fallo di mano di Mario Rui in Napoli-Monza venga punito in campo con il rigore (ci sta) e quello di Bani (sinistro già largo, il leggero tocco sulla gamba non dovrebbe avere peso) in Genoa-Juve sia passato in cavalleria sia per Massa in campo e Fabbri (ancora tu?) al VAR? E perché far passare come non fallo il placcaggio di Lautaro su Lobotka in Napoli-Inter (arbitro, VAR, Rocchi) e poi annullare un gol in Monza-Torino per un fallo in APP risibile? Possibile siano così differenti le trattenute in area di Perez su Lautaro (Inter-Udinese, rigore), Rovella su Ilic (Torino-Monza, nulla) e Tressoldi su Cheddira (Frosinone-Sassuolo, rigore con il VAR)? Eccolo il male oscuro degli arbitri quest’anno. Serve una cura d’urto prima che inizi il girone di ritorno", si legge sul quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.