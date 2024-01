Inter, c’è poco dietro alla ThuLa. Inzaghi vara il piano B: niente mercato, soluzione interna

"L’ha detto lui, sul campo da calcio l’armeno è come una regina, perché sa muoversi ovunque. La sua carriera è lì a dimostrarlo: ha giocato da attaccante in passato, in Premier e in Bundesliga, come pure da trequartista in zona centrale dietro una prima punta. Ed è una opzione che in casa Inter tengono in considerazione tutti, dai dirigenti che l’hanno portato a Milano tre stagioni fa fino all’allenatore, che però fin qui l’ha impiegato in quella posizione solo in un paio di spezzoni, nei finali di partita. Ora il discorso può cambiare. Mkhitaryan con Lautaro - o con Thuram - è una via che Inzaghi sta valutando di percorrere con maggiore insistenza. Non necessariamente dal primo minuto, ma anche a partita in corso per far rifiatare uno dei due titolari. Mkhitaryan ha tempi di inserimento, capacità di assist - leggi l’1-0 al Verona -, gol nelle gambe e intelligenza tattica più che sufficiente per coprire al meglio quella posizione. Peraltro, il suo avanzamento sarebbe ben coperto a centrocampo dall’inserimento di Frattesi, che sta dimostrando di avere la fame necessaria per giocare più minuti di quelli nei quali fin qui è stato impiegato".