Continua la trattativa per il centrocampista del Sassuolo conteso da Inter e Milan. Barella e Inzaghi scendono in campo

Quasi venduto Brozovic, l'Inter si concentra sul rinforzo per il centrocampo. Il profilo individuato è quello di Frattesi, ma dopo la cessione di Tonali anche il Milan punta forte sul giocatore del Sassuolo. Questa settimana potrebbe essere decisiva per questo importante affare.

"Su Frattesi è in atto una specie di surplace. Marotta non vuole partecipare ad aste. E lo stesso Milan, che avrà presto i soldi di Tonali sul conto corrente, intende andarci piano. Il tentativo è di non cadere nel gioco di Carnevali, l’uomo mercato del Sassuolo, che per il suo centrocampista vorrebbe spuntare 40 milioni", riporta il Corriere della Sera.