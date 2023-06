Frattesi: possibile incontro Sassuolo-Milan in settimana, i rossoneri fin qui si sono fatti sentire indirettamente. Poi il Sassuolo incontrerà di nuovo l’Inter tra mercoledì e venerdì (a Rimini). Valutazione: 30-32 più contropartita tecnica. Juve oggi in terza fila, Roma in quarta e staccata”, si legge.