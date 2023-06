Frattesi: “Vorrei restare in Italia, l’ho detto al Sassuolo. Questa la mia volontà”

A Sky Sport, Davide Frattesi ha parlato anche del suo futuro dopo il ko dell'Italia contro la Spagna in Nations League. Il classe 1999 è nel mirino dell'Inter per rinforzare il centrocampo e nei giorni scorsi le parti si sono anche incontrate per trattare.

Ecco le parole di Frattesi: "Pronto per una big italiana? Per una questione di step, non mi sento ancora pronto per andare all’estero, preferirei rimanere in Italia, l’ho detto anche al direttore Carnevali. Questa è la mia volontà”.