Sky – Inter, trovato l’accordo di massima per Frattesi. C’è un solo problema

Accordo di massima dell'Inter con il Sassuolo per Davide Frattesi. Ma c'è un problema da risolvere prima di chiudere

L’Inter fa sul serio per Davide Frattesi . Dopo la cena della scorsa sera col Sassuolo, è stato trovato un accordo di massima tra le parti secondo Sky. Ma c’è un problema da risolvere prima di chiudere l’operazione per rinforzare il centrocampo nerazzurro, svela Luca Marchetti.

"L’Inter ha raggiunto un accordo di massima col Sassuolo per Frattesi. È previsto l’inserimento di Mulattieri nella trattativa, c’è appunto un’intesa di massima. C’è però un problema: quest’anno i nerazzurri hanno bisogno di fare un mercato in pareggio. Si spende tanto quanto entra, per investire su Frattesi serve dunque l’uscita sicura”, le parole dell’inviato di Sky.