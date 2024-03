Così il sindaco sul presidente dell'Inter: "È innamorato della squadra e per lui è una ragione di vita. Ha avuto la capacità di trovare collaboratori davvero validi"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Libero, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato anche del futuro societario dell'Inter dopo la sua telefonata con Steven Zhang. Questa la sua risposta alla domanda in merito ad una permanenza dell'attuale presidente: «Credo proprio di sì. È innamorato della squadra e per lui è una ragione di vita. Ha avuto la capacità di trovare collaboratori davvero validi. Parlando con lui la mia sensazione è che non abbia alcuna intenzione di mollare l’Inter».