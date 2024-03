Il club nerazzurro ha gettato basi importanti in vista della prossima bloccando due giocatori come Taremi e Zielinski

Naturalmente l'attenzione è su questa stagione, ma l'Inter intanto ha gettato basi importanti in vista della prossima. Il club nerazzurro ha già bloccato due giocatori: Zielinski e Taremi. L'Inter si è messa in una situazione di indubbio vantaggio rispetto alla concorrenza.

"Di fatto, se non ci saranno cessioni di top player ma solo gli addii dei giocatori ai quali non sarà rinnovato il contratto (Sensi, Klaassen e Sanchez), sulla carta l'unica situazione da risolvere sarà quella del vice di Sommer perché Audero è in prestito dalla Sampdoria e sembra complicato che possano essere investiti i 6,5 milioni necessari per il riscatto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.