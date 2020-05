Pres. Getafe: “Ecco le possibili date degli ottavi contro l’Inter. Se in uno dei due stadi…”

Le direttive della Uefa sono chiare, la priorità è portare a termine i campionati nazionali e poi le Coppe. In un’intervista rilascia a Cope, il presidente del Getafe, Angel Torres, indica due date per gli ottavi di Europa League dove la sua squadra affronterà l’Inter: “Dovremmo giocare il 2-3 agosto in Italia e il 6-7 lo stesso mese a Madrid. La UEFA ha bisogno impostare il programma per le qualificazioni rimanenti. Se non ci fosse la possibilità di giocare in uno dei due stadi, si giocherebbe in campo neutro“.

(Cope.es)