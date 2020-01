La prestazione di Giacomelli in Lecce-Inter è stata bocciata pesantemente dal Corriere dello Sport. Il fischietto di Trieste ne ha combinate di tutti i colori durante la partita del Via del Mare. “Donati su Barella era da rosso. Idem Candreva su Donati. Fischia un rigore per fallo di mano di Sensi al limite del comico. Meno male che lo corregge il Car. Insomma, un vero e proprio disastro”.